تركيا: عملية “إيريني” لا تتوافق مع القانون الدولي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن عملية “إيريني” العسكرية لا تتوافق مع القانون الدولي ولا قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أكار خلال لقاء تلفزيوني أن العملية تعتبر دعما للجيش الوطني، ومتسائلا عن مكانة هذه العملية في القانون الدولي، وهل تتناسب مع قرارات الأمم المتحدة، وهل قامت هذه الدول بتنسيق العملية مع حلف شمال الأطلسي ودول المنطقة، داعيا في ذات الوقت الدول التي أطلقت العملية إلى إعادة النظر بالعملية وأن تأخذ هذه المسائل بعين الاعتبار.

من جهته أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن عملية إيريني لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا ولا تستهدف أي طرف ليبي، مشيرا إلى أنها تأتي لمساعدة الأمم المتحدة للدفع باتجاه حل النزاع وبسط الاستقرار في ليبيا.

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