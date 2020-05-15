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تركيا: عملية “إيريني” لا تتوافق مع القانون الدولي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن عملية “إيريني” العسكرية لا تتوافق مع القانون الدولي ولا قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أكار خلال لقاء تلفزيوني أن العملية تعتبر دعما للجيش الوطني، ومتسائلا عن مكانة هذه العملية في القانون الدولي، وهل تتناسب مع قرارات الأمم المتحدة، وهل قامت هذه الدول بتنسيق العملية مع حلف شمال الأطلسي ودول المنطقة، داعيا في ذات الوقت الدول التي أطلقت العملية إلى إعادة النظر بالعملية وأن تأخذ هذه المسائل بعين الاعتبار.

من جهته أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن عملية إيريني لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا ولا تستهدف أي طرف ليبي، مشيرا إلى أنها تأتي لمساعدة الأمم المتحدة للدفع باتجاه حل النزاع وبسط الاستقرار في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • من امتى الهمج الترك يستندوا على القانون فى تعاملهم مع العالم فقد قمتم بإبادة مليون ونصف ارمينى واستعمرتم ليبيا يا كلاب ٥٠٠ سنة وبهدلتوا شعبها والان ومن خلال العملاء بترجعوا يا اوغاد يا عملاء اسرائيل فتبا لكم يا بلاد الخمر والزنا وجميع الموبقات .

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