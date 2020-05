اكتشاف حالة إصابة بكورونا بين الليبيين العالقين في تركيا

أفادت مصادر إعلامية، السبت، باكتشاف حالة إصابة بفيروس

كورونا، بين الليبيين العالقين في تركيا.

وأوضحت المصادر أن الحالة تعود لسيدة ليبية كانت ضمن

العالقين في فندق “سنفوني” باللالي وفندق “بيتهوفن” المقابل

له، مشيرة إلى أنه حالة من الفوضى سادت في الفندقين.

وأضافت المصادر أن هناك أنباء عن عزم القنصلية الليبية ترحيل النزلاء خلال 24 ساعة لفندق آخر.

