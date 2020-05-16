“الغرياني” يقدم التعازي في وفاة نجل سامي الساعدي

نعت دار الإفتاء التي يرأسها الصادق الغرياني المعزول من قبل مجلس النواب في بيان أوردته عبر صفحتها على الفيسبوك رصدته “الساعة 24” نجل المدعو “سامي الساعدي” عضو الجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة بليبيا، واسمه “مصطفى” إثر وفاته جراء ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وكان المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وعضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الإرهابية وجماعة أنصار الشريعة إن هناك أكثر من ألفي قتيل بسبب من وصفه بـ”المجرم حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي يؤيده البعض حسب تعبيره.

ودعا “الساعدي” خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء الماضي ورصدته “الساعة 24” أهالى المنطقة الشرقية قائلا: “يجب عليكم أن تصدحوا بالحق وإن عجزتم أخرجوا واتركوا هذه القرية التي يسيطر عليها المجرم الجبار أما أن تتهم الناس وتحاول تشويه الآخرين المخالفين لك سياسياً وتلصق بهم التهم هذا لا يجوز” حسب زعمه.

واختتم قائلا: ”نحن رددنا على تنظيم القاعدة وتكلمنا عليهم وخالفناهم وهذا معروف لمن تابع الأحداث من 2001 وما بعده، المظالم يعملها حفتر الآن في بنغازي والناس تسكت عنه ولا تتكلم عن الظلم الذي تعرض له أيضاً الاطفال في طرابلس والعائلات في الفرناج و طريق الشوك وأبو سليم”.