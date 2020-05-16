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“الغرياني” يقدم التعازي في وفاة نجل سامي الساعدي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعت دار الإفتاء التي يرأسها الصادق الغرياني المعزول من قبل مجلس النواب في بيان أوردته عبر صفحتها على الفيسبوك رصدته “الساعة 24” نجل المدعو “سامي الساعدي” عضو الجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة بليبيا، واسمه “مصطفى” إثر وفاته جراء ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وكان المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وعضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الإرهابية وجماعة أنصار الشريعة إن هناك أكثر من ألفي قتيل  بسبب من وصفه بـ”المجرم حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي يؤيده البعض حسب تعبيره.

ودعا “الساعدي” خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء الماضي ورصدته “الساعة 24” أهالى المنطقة الشرقية قائلا: “يجب عليكم أن تصدحوا بالحق وإن عجزتم أخرجوا واتركوا هذه القرية التي يسيطر عليها المجرم الجبار أما أن تتهم الناس وتحاول تشويه الآخرين المخالفين لك سياسياً وتلصق بهم التهم هذا لا يجوز” حسب زعمه.

واختتم قائلا: ”نحن رددنا على تنظيم القاعدة وتكلمنا عليهم وخالفناهم وهذا معروف لمن تابع الأحداث من 2001 وما بعده، المظالم يعملها حفتر الآن في بنغازي والناس تسكت عنه ولا تتكلم عن الظلم الذي تعرض له أيضاً الاطفال في طرابلس والعائلات في الفرناج و طريق الشوك وأبو سليم”.

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الصادق الغرياني سامي الساعدي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لم يمت حتى بالكورونا حتى يقال عنه شهيد حسب فتوى من دار الافتاء المصرية ولكن مات بسبب غيبوبة السكر ليتعظ ابوه المجرم ان المال الحرام من بنى صهيون لا ينفع فهذا الساعدى يلقى بالشباب المغرر به من الليبيين الى التهلكة فى قتال مع الجيش الوطنى وظن ان ابنه بعيد عن الموت ونسى غضب ربنا عليه وما تصيبكم من سيئة فبما كسبت ايديكم لعلها تكون فرصة للتوبة والعودة للطريق المستقيم طريق الحق مع غالبية الشعب والقبائل الليبية فى دعم جيشها الوطنى

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  • أكبر كلاب قطر من اخوان ليبيا الخرياني والضال علي الصلابي ثم الجرو الساعدي الذي مازال ما بلغ الحلم في الكلوبيه مازال في مرحلة الجرويه وجميعهم يتآمروا علي بلادهم لخدمه قطر وتركيا وهذا الفعل الشينع يتعارض مع التدين الذي يدعونه والتستر خلف اللحي التي يطلقونها فهذا الكذاب علي الصلابي وهذا ما يقال عنه أطلعوا عليه ولم يكتف الصلابي بتوظيف منهجه في الكذب من أجل خدمة أجندات «تركيا وقطر »، بل تمادى أيضاً على حساب وطنه ليبيا، ونتيجة لهذا السياق المكشوف، وصف أستاذ علم الحديث والباحث بمجمع ليبيا للدّراسات المتقدّمة محمد العجيل، طروحات الصلابي حول ليبيا بأنها «زندقة إعلامية» وأنها محاولة لتزوير الهوية والتاريخ الوطني الليبي، مؤكداً في تصريحات إعلامية «لا نعرف للصلابي في دراساته حول ليبيا إلا محاولات التزوير للتاريخ».والواضح تماما من تاريخ الصلابي ومواقفه وطروحاته بأنه شخصية راديكالية وسريعة التلون، اجتمعت في شخصه آيات النفاق الثلاث (إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)، فقد كان معارضاً لنظام معمر القذافي وأصدر فتاوى بتكفيره ثم تزلف لنجله «سيف الإسلام» الذي كان يسعى لوراثة السلطة، وعرض عليه دور الوساطة مع «الجماعة المقاتلة» وهي الفرع الليبي لـ«تنظيم القاعدة» ومقابل ذلك أصدر فتاوى بتحريم الخروج على القذافي الأب، ثم انقلب عليه مجدداً لمصلحة الثوار الليبيين، وتاريخه ومواقفه تشهد له أنه كان من السهل استمالته واستغلال ما لديه من حصيلة معرفية في مجال التاريخ الإسلامي والسياسي لتأليف الكتب ونشر المقالات المؤدلجة لدس السم في العسل بانتقاء ما يروق لتوجهاته من روايات تاريخية مغلوطة وغير موثقة في بطون المراجع والعمل على إبرازها في طروحاته المضللة على أنها حقائق دامغة بينما هي في الحقيقة أكاذيب منمقة في منهج علمي وأهدافها منصبة على تحقيق أهداف سياسية مثل شرعنة التدخل التركي في شؤون الدول العربية وتلميع صورة حكام قطر ودورهم في المنطقة وخدمة منهج الإخوان بالترويج لمشروعهم عن «الخلافة». من أخطر الأكاذيب التي روج لها الصلابي أخيراً بهدف شرعنة تدخلات نظام أردوغان الحالية في الشأن الليبي، هو ما ذكره خلال حوار أجراه مع وكالة أنباء الأناضول التركية في وقت سابق ، وأدعى فيه بأن العثمانيين دخلوا ليبيا بطلب من أهلها، لتحرير بلدهم من الإسبان، مستنداً إلى رواية تاريخية مكذوبة تفيد بأن «وفداً من مدينة تاجوراء (الليبية) قام بالسفر إلى إسطنبول عبر البحر، طالبًا النجدة من السلطان العثماني سليم الأول ضد الغزاة الصليبيين»، وأنه بناء على مطالب هذا الوفد تحرك العثمانيون لإنقاذ ليبيا التي قبعوا فيها لأكثر من 360 عاماً ومصدر هذه الرواية التي ذكرها الصلابي هو كتاب (التذكار فيمن ملك طرابلس) الصادر في العقد الرابع من القرن الثامن عشر ويتناول تاريخ ليبيا بين الفتح الإسلامي وحتى ثلاثينات القرن الثامن عشر، وألفه أبو عبدالله محمد بن غلبون، الذي ادعى فيه بأن أهالي طرابلس الغرب «انتدبوا جماعة مـن أهل تاجوراء وركبوا البحر وتوجهوا لصاحب القسطنطينية (الأستانة) يطلبون منه إعانة» (ابن غلبون، كتاب التذكار، ص93)، وهي رواية ضعيفة وغير موثقة وتم تفنيدها وتكذيبها من قبل الكثير من المؤرخين، ومع ذلك يتعمد بعض من المؤرخين الأتراك والمتأتركين الاستناد لهذه الرواية لإعطاء مشروعية للتدخل العثماني الغاشم في ليبيا وشرعنة حكمهم لها، والمعروف أن ابن غلبون ألف هذا الكتاب بأوامر مباشرة من أحمد باشا القرامانلي الوالي العثماني بين عامي 1711-1745.
    وكان المؤرخ الليبي الشيخ الطاهر الزاوي الذي ولد أواخر القرن التاسع عشر وعاصر نهاية حقبة العثمانيين في ليبيا، وتُعد كتبه توصيفاً حقيقياً لما كانت عليه الحالة الليبية تحت الحكم العثماني ولا تدخل ضمن حملات التشويه والهجوم التي تعرض لها التاريخ العثماني من قبل المؤرخين القوميين العرب المتأثرين بالكتابات الأوروبية حول العثمانية، هو أول من قام بتصحيح وتنقيح وإعادة كتابة ما طرحه سلفه «ابن غلبون» بأسلوب علمي حصيف عبر سلسلة من المؤلفات تعد أبرز المراجع التاريخية وأنقاها حول الحقبة العثمانية وفي مقدمتها كتاب «ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي». وهو أول من فند أكذوبة رواية استغاثة أهالي تاجوراء بالعثمانيين لعدم وجود أدلة تاريخية توثق صحتها، وأوضح الزاوي في تقييمه للرواية: «ومما يشكك في صحة رواية هذا الوفد أن الأسطول العثماني كان موجودا في البحر الأبيض، وأن القاده العثمانيين كانوا يحاربون في الشمال الإفريقي وفي تاجوراء وهذا ما يجعل النجدة قريبة، توفر على الطرابلسيين مشقة السفر إلى الأستانة» (الطاهر الزاوي، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، ص387)، ومن الواضح أن ابن غلبون تأثر بشكل أو بآخر بالعلاقة التي جمعته بالحاكم العثماني آنذاك أحمد القرامانلي مؤسس مرحلة حكم الأسرة القرامانلية بعد استيلائه على السلطة، وحاول خلال تلك الحقبة تبرير انقلابه بأنه عملية إنقاذ لليبيا من أوضاعها السيئة بينما في الحقيقة كان القرامانلي شريكا أساسيا في ما آلت إليه الأوضاع من فساد وظلم، وبما أن الوالي العثماني أمر ابن غلبون بكتابة تاريخ ليبيا وتسليط الضوء على عهده، فالمنطق يشير إلى أن الأخير فرض عليه تلميع صورة السلاطين الاتراك

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  • قال تعالى :-
    ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)
    فهل يتعظ الساعدى ويرجع عن الباطل والمال الصهيونى الحرام الذى اطعم والبس ابنه منه وجعله احد كلاب النار الاشرار

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  • الله يرحمك ياقائد غير كيف كنت امربي هالبهايم ت قولي الله ايدخلك الجنه كنت حاطهم ف زريبه ولا ف حوازه متقوليش خيرهم اطلقتهم ت فسدو علينا وحتي ع الجيران ت وين ياكبدي وين ل ايموت بيديروله عزي ولا ينجرح صبعه بيحمدوله ولي توجعه بطنه بيصكروهاله بصوابعهم كلهم امكبدين ع بعضهم تكبيده كان حد ايقولي شن لي ف جباههم هديكه الكحله وسمه ولا وحمه سبحانك ربي نفس الفقاعه تنوض خازوق اركبله سكر ولا شاهي خفف علينا امعاش ترفعنا ليبيا احني واياكم ي زريعة الحنضل

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  • استجاب الله لدعوة احد الصالحين من اهالى بنغازى فى العشر الاواخر من رمضان الذى اشتكى الى عز وجل من افتراء من يدعى انه يمثل دار الافتراء فكانت الاجابة من الله عز وجل سريعة وعلى اهالى بنغازى السجود شكرا لله على القصاص العادل والسريع لمن ضحى بشباب فى عمر الزهور فى فتنة صماء عمياء وظن انه ابنه بجواره بمنأى عن الهلاك ولكن نسى قدرة الله عز وجل نعم رحمن رحيم عفو غفور ولكن جبار منتقم قال تعالى :-
    أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُون

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