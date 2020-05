غرب ليبيا وجنوبها بلا ماء ولا كهرباء والرئاسي يرصد ميزانيات ضخمة بلا فائدة

أحال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فعليا ميزانية

قدرها 350 مليون دينار لحساب الشركة العامة للكهرباء، وذلك في الوقت الذي تعاني

معظم المدن الليبية من انقطاعات متكررة للتيار.

وقال مصدر مطلع إن الرئاسي أحال هذا المبلغ للشركة

العامة للكهرباء وفقا لمقترح سابق قدمه ديوان المحاسبة للرئاسي بهدف البدء في عملية

صيانة محطات توليد الطاقة في عموم ليبيا.

وأوضح المصدر أن الميزانية سيلت فعليا قبل نحو أسبوعين لحسابات

الشركة وستتم مراقبتها بطريقتين وفقا لإحكام القانون على أن تفرض المراجعة المصاحبة

للعقود التي تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين دينار وستكون هناك مراجعة لاحقة للعقود التي

يبلغ حجمها أقل من 5 ملايين دينار.

وتابع المصدر أن الميزانية التي سُيّلت فعليا وآلية الرقابة

عليها ستحد من إهدار المليارات التي تصرف دون وجه حق، مشددا في الوقت ذاته على آلية

تقييم محطات التوليد عن طريق فرق هندسية قامت بزيارات ميدانية للمحطات في مناطق مختلفة

وتبين لها أن غالبية المحطات تحتاج لصيانة بقيمة مالية تتراوح بين 17 و 20 مليون دينار

لتعمل بكامل طاقتها المصممة بها.

ورغم تسييل الرئاسي لهذه الميزانية، إلا أن مناطق غرب

ليبيا وجنوبها لاتزال تغرق في ظلام دامس، الأمر الذي يثير تساؤلات المواطنين الذين

يعانون من انقطاع الكهرباء والماء عن أين ذهبت هذه الأموال والمبالغ الضخمة في ظل

استمرار الأزمات.

