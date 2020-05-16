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مباحثات روسية أوروبية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الجمعة، عبر الفيديو، مع سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى موسكو، لبحث تطورات الأزمة الليبية في ضوء عملية “إيريني” الأوروبية في البحر المتوسط.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية،  الجمعة، بحث فيرشينين مع السفراء، التطورات الجارية في ليبيا وحولها، في ضوء قرار الاتحاد الأوروبي بدء عملية إيريني التي تهدف لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقاً لـ “آر تي” الروسية.

وأكد الاجتماع، عدم وجود بديل عن حل النزاع في ليبيا بطرق سياسية، مشدداً على مركزية دور الأمم المتحدة في هذه العملية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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