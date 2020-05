تصدقت دويلة قطر على الليبيين، بشحنة حليب، في ظل ما تمر

به ليبيا من صراعات أوصلت البلاد إلى هذا الحد.

وأظهر تسجيل مصور تفريغ الشحنة في ليبيا والتي تقدر

بأكثر من ربع مليون عبوة حليب بحسب مصادر إعلامية.

وتثير هكذا صدقات غضب الليبيين واستيائهم، من تصدق دويلة مثل قطر على ليبيا الغنية بثرواتها ومقدراتها.

