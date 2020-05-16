الرئاسة التركية: أردوغان يبحث الأزمة الليبية مع أمين عام “الناتو”

وادعت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وستولتبنبرغ بحثا عدة ملفات على رأسها الأزمة الليبية.
جدير بالذكر أن الخارجية اليوناني انتقدت أمس الجمعة تصريحات قائد قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ضد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وأنها لا تعبر عن الحلف،مشددة على أن قائد قوات الناتو ملزما بما تجمع عليه دول الحلف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس ينيماتاس، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ملتزم تمامًا بالمواقف المشتركة للحلف، مشيرا إلى أن هذه المواقف يتم تبنيها بالإجماع.
وأضاف ينيماتاس أن محتوى المقابلة الأخيرة للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ حول الأوضاع في ليبيا، المنشورة في إحدى الصحف الإيطالية، لا تعبر عن مواقف الحلف.
وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية “قدمت اليونان بالفعل الإقرارات اللازمة عن طريق وفدها الدائم لدى الناتو، وتلقت تأكيدات بأن هذه التصريحات الخاصة التي أدلى بها الأمين العام لم تقدم بدقة”.
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