الرئاسة التركية: أردوغان يبحث الأزمة الليبية مع أمين عام “الناتو”

أجرى الرئيس التركي طيب رجب أردوغان اتصالا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ؛ وذلك بعد يوم من تصريحات ستولتنبرغ حول استعداد حلف الناتو لتقديم الدعم لحكومة فائز السراج.

وادعت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وستولتبنبرغ بحثا عدة ملفات على رأسها الأزمة الليبية.

جدير بالذكر أن الخارجية اليوناني انتقدت أمس الجمعة تصريحات قائد قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ضد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وأنها لا تعبر عن الحلف،مشددة على أن قائد قوات الناتو ملزما بما تجمع عليه دول الحلف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس ينيماتاس، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ملتزم تمامًا بالمواقف المشتركة للحلف، مشيرا إلى أن هذه المواقف يتم تبنيها بالإجماع.

وأضاف ينيماتاس أن محتوى المقابلة الأخيرة للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ حول الأوضاع في ليبيا، المنشورة في إحدى الصحف الإيطالية، لا تعبر عن مواقف الحلف.

وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية “قدمت اليونان بالفعل الإقرارات اللازمة عن طريق وفدها الدائم لدى الناتو، وتلقت تأكيدات بأن هذه التصريحات الخاصة التي أدلى بها الأمين العام لم تقدم بدقة”.