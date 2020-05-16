انقطاع المياه عن طرابلس بسبب انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقى

قال جهاز النهر الصناعي، إن المياه قد انقطعت عن مدن ومناطق الاستهلاك ومدينة طرابلس، بسبب توقف آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة عن العمل ومحطات الضخ بالحقل، نتيجة انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي منذ الأمس، بعد حالة الإظلام التام على المنطقة الغربية والجنوبية.

وأضاف الجهاز، فى إيجاز صحفى، الأحد، إشكالية انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي ما زالت مستمرة بسبب الاعتداء الذي وقع في التاسع من الشهر الجاري وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بمحطة النهر 1 على فصل الكهرباء عن الحقلين.