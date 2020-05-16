وفاة “حسين شكى” رئيس بلدية “ربيانة”

نعت بلدة “ربيانة” السيد “حسين عبدالله شكى” رئيس المجلس التسييري وأحد وجهاءها الذين ساهمو في الآونة الأخيرة في تطويرها وتوفير الخدمات، من خلال قيادته لأول مجلس بلدي تشهده المنطقة بعد أن ظلت لسنوات طويلة، تتبع لبلدية الكفرة ، منذ تأسيس المجلس في آواخر العام الماضي 2019، بدأت الخدمات تدخل للمنطقة وتشهد تحسناً ملحوظاً بشهادة المراقبين وأهل ربيانة وقد انتقل “حسين ” إلى رحمة الله متأثراً بإصابته، إثر حادث سير أليم تعرض له قبل أيام.

يذكر أن بلدة “ربيانة” –”في الجنوب الشرقي من البلاد الواقعة بالقرب من بلدة تازربو”، شهدت في شهر ديسمبر من العام الماضي حفل افتتاح المقر الجديد للمجلس البلدي وقد أوضح العميد الراحل عبر كلمته بالحفل آنذاك عن رؤيته ومسعاه في تلبية احتياجات البلدة وتقديم كافة الدعم والوقوف على مشاكل الكهرباء والصحة والتعليم وتنمية الثقافة والسياحة.

يُشار إلى أن بلدة “ربيانة” من أشد مدن الدواخل -النائية عن مراكز صنع القرار- تهميشاً وتجاهلاً من كل الإدارات السابقة ويسعى أهلها إلى تطويرها وربطها بطرق حديثة تربطها بالقرى والمدن الليبية مثل الكفرة وتازربو وجالو وغيرها ليتسنى تنميتها وخلق الاستقرار بها.

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