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وزير دفاع تركيا : القوات المسلحة التركية تتواجد في ليبيا ونجاحات الوفاق تحققت بعد خدماتنا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا وزير دفاع النظام التركي ” خلوصي أكار ” أطراف عملية “إيريني” البحرية إلى مراجعة نفسها في دعم ما أسماه ”  الجنرال الانقلابي خليفة حفتر ” مؤكدًا أن ” نجاحات الوفاق ” تحققت فقط بعد الخدمات التي قدمتها القوات التركية في ليبيا .

وقال أكار وفقًا لما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية ، الجمعة، أن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي أطلقت عملية “إيريني” البحرية بالمنطقة، متسائلا عن شرعية العملية من حيث القانون الدولي، وعن أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة. متجاهلًا كعادة النظام التركي وتناقضاته في هذا الصدد مدى شرعبة المجلس الرئاسي الذي وقعوا معه اتفاقية في نوفمبر الماضي .

وتساءل بهذا الخصوص قائلا: “هل قام مطلقو هذه العملية بالتنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة ؟ هؤلاء لديهم مشاكل فيما بينهم، فبعض هذه الدول لم ترغب بأن تكون طرفا في هذا الموضوع”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 مارس، انطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”، ويقع نطاقها في البحر المتوسط، لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا.

وزعم  “أكار” أن أمين عام الناتو ” ينس ستولتنبرغ ” أكد أنه إن كان هناك حل سلمي أو سياسي في ليبيا فإن الحكومة المعترفة بها من الأمم المتحدة ( الوفاق ) هي من ستتولي هذا الأمر إلا أن الوزير تركي تجاهل مسألة أن الناتو رد لاحقًا وأكد أن تصريحات رئيسه قد أُخرجت من سياقها ! .

وثمّن آكار مزاعم ستولتنبرغ عن استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق في تصريح صحفي أفرغه الناتو لاحقًا من قيمته ، داعيا أطراف عملية “إيريني” إلى مراجعة هذه القضايا.

وقال وزير دفاع النظام التركي :”إن ما يتم القيام به من أنشطة بهذه المنطقة هي مراقبة عمليات الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا يعد حظرا للسلاح وإنما منع – أنشطة – الحكومة الشرعية، لأن الحكومة الشرعية ليس لديها طلب كهذا (إطلاق عملية إيريني)”.

ومضى قائلا: “وبالأصل لا أرضية قانونية لهذه العملية دون طلب رسمي من الحكومة (الليبية).. وهذا لا يصب إلا في خانة دعم حفتر لا أكثر”.

وفي إقرار منه بوجود قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية بعد التقارير عن توليهم قيادة العمليات برمتها ، قال أكار ” إن القوات المسلحة التركية ستواصل القيام ما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم الشرعية، مؤكدًا أنها تتواجد في ليبيا تلبية لدعوة الحكومة المعترف بها قبل الأمم المتحدة ” .

وزعم الوزير آكاو أن الدور التركي في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت المليشيات السورية العرقية وبقايا تنظيم جبهة النصرة من بين هؤلاء المستشارين والمدربين !.

وفي ختام حديثه بهذا الصدد لم يفت على أكار تذكير حلفائه في طرابلس بدوره في دعمهم من باب التذكير بالمعروف والجميل ، وقال : ” أن الليبيين ( الوفاق )حققوا نجاحا كبيرا من حيث الحفاظ على وحدة الصف وسلامة أراضيهم، بعد إطلاق تركيا خدماتها الاستشارية وتدريباتها وتعاونها مع الحكومة الليبية “.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اتحدى اى قارئ ان يجد كلمة واحدة صحيحة كلها اكاذيب اطفال يسخر منها المجتمع الدولى الذى يعترف بشرعية مجلس النواب وكل ما نتج عنه بقرار منه بنصاب قانونى مثل الجيش الوطنى وقائده المشير خليفة حفتر وبتسجيلات مرئية يعترف فيها بذلك السراج وباشاغا وسيالة اما حكومة اللاوفاق الغير شرعية فلم تنل ثقة البرلمان وسقط عنها الوفاق باستقالة اربع اعضاء من المجلس الرئاسى وطبقا لاتفاق الصخيرات يجب ان يكون القرار بالتوافق بين الاعضاء التسعة ولا يجوز للسراج الانفراد بالقرار يااكار ياحمار والان سقط الصخيرات ذاتيا بموجب فقرة فى الاتفاق واصبح ميتا
    اما مايؤكد بدليل قطعى كذب اكار انكار وجود قتلى ومصابين من الجنود الاتراك ونسى الحمار انه تم اعتقال صحفيين بتهمة نشر مقتل ضباط وجنود اتراك ودفنهم سرا دون جنازة عسكرية واضح انه بسبب احساسهم بالعار وبالطبع اسماء القتلى منشورة فى مواقع تركية من التى يتم محاكمتهم مما يدل على غباوة اكار الذى وعد اردوغان بخبر سار فجاء الانكسار تلو الانكسار واصيب اردوغان بالاكتئاب

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  • الا يحتسب المليشيات السورية التى جلبتوها ضمن قواتكم المشلحة والتى دفن من 300جيفة فى شمال سوريا غير من دفنوا فى ليبيا ومن اسروا وجرحوا واى تقدم ياحمار والجيش الوطنى مايزال فى محاور متقدمة فى طرابلس ويتخصن بثلاث قلاع غرب ليبيا فى ابوقربن وترهونة والوطية بخلاف سيطرة كاملة على اقليمى برقة وفزان ونفطها ومياها .الا تستحى ياحمار انه بعد استنفاذ جيش الدعارة اقصى مايستطيع ولم يفعل شئ سوى الغرق فى المستنقع التركى الذى سينتهى بسقوط اردوغان فى تركيا عقب افلاسها قريبا بفعل الكورونا

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  • ردا على كلامك – ان حكومة الوفاق بنيت باتفاق شرعي مع دول المغرب العربي قبل تدخلات اي أتراك او غيرهم –
    وكانت ولازالت تسير بشكل أفضل من حكومة الشرق الليبي –
    ثانيا – التعامل مع حكومة تركيا كان تعامل تبادل فقط – سلم واستلم وذلك بما يعني شراء السلاح الذي تمنعه إيطاليا وعملاءها فقط ليجدوا حكومة ضعيفة دون اي دفاعات – وخاصة في وجود حليف تركيا الفرنسي الاستعماري الذي يساند حفتر وجماعته من مصر سواء اللبنانيين .
    وعملية شراء السلاح تتم في النور وبموافقة دولية – وهي عملية مبنية على السلام وهي الدفاع فقط لا غير . وليس مبنية على تدخل الأتراك فيما لا يعنيهم – كما يحدث في ت
    الدعم الخفي لحفتر وجماعته من الدعم المصري والإماراتي والسعودي الذي يجري تحت الطاولة مع البرلمان المعزول – وكذلك لحكومة الوفاق العربي لم تتدخل في الشءون السياسية او العسكرية في تركيا – او اي دولة اخرى فهي منصبة على الاصلاح الاداري وتدخلات الايطاليين فيما لا يعنيهم مع دول عربية متخاذلة ومتواطءة معهم لحلم اعادة الاستعمار .
    ثالثا – الحكومة الليبية في ادارة الوفاق العربي – تعتمد على الشرعية الدينية والاعراف – والقيادات الشعبية – حتى في تسيير القوانين وشءون الأسرى وإدارة الموسساتً الداخلية والخارجية وعلاقات الدولية فيما يقتضيه القانون الدولي والدوبلوماسي المتعلق بالدولة في حدود معينة .
    وإذا كان الخيار العسكري تطرحه تركيا بتعاونها مع قطر لايهام الراي العام بسيطرتهم على ليبيا – فان ليبيا لها علاقات دولية مع دول لها مصالحها مع الحكومة الليبية ولها القدرة العسكرية لرد اي تجاوزات من الحكومة التركية او الإيطالية – مستقبلا .

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    • نسيت اتقول أن حكومة اللاوفاق نزلت علي ايديها ورجليها وطلبت من الأتراك بالركوب من أجل أن تبقي في الحكم
      فيق ياتوفيق وخلي من الهراء اللي تخرج فيه

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  • نتيجة خدماتكم واضحة على خوان مصر والسودان وين البشير الخوانى الحقير ووين مرشد عام الاخوان فى مصر اليسوا صاغرين فى السجون دفعوا ثمن اوهام اردوغان وسقطوا امام ارادة الشعوب وشعب ليبيا سينتصر ويعود كلابكم لكم فى توابيت

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  • لا اجد اغبى من البغبغات الاخوانى الذى يتناقض كلامه مع بعض لانه يعرف انه من الكاذبين فهو يعرف ان اتفاق الصخيرات فى المغرب يعتمد على التوافق بين الاغضاء التسعة ولمدة سنتين فقط فانتهى التوافق بانسحاب اربعة وانتهت صلاحية الصخيرات طبقا لبنوده بينما اى مجلس نواب فيظل موجودا الى بنتخب اخر او يصدر قرار بحله وفى هذه الحالة يصبح الجسم الوحيد الشرعى هو الجيش الوطنى وقائده الذى نال ثقة مجلس النواب بنصاب قانونى اثناء صلاحيته ولا يجوز تغييره الا من خلال مجلس نواب جديد منتخب او رئيس منتخب من الشعب وبالتالى فالولاية الشرعية اما لعقيلة صالح رئيس البرلمان او المشير قائد الجيش الوطنى وغير ذلك خوارج يجب قتالهم فهمت يابغبغان الامن الوقائى بالمنطق والعقل شغله وانت تغهم صح

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