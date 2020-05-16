الهلالي: بالأوهام سيقوا للخروج في 2011 حتى وصلوا للهاوية

حول ما كان يتم الترويج له من وعود وهمية إبان أحداث فبراير 2011، بهدف تأليب المواطن اللييي، وتحت عنوان “إبحار في ذاكرة تتنفس ماضي الأمجاد” كتب الكاتب الصحفي علي الهلالي، “في ذلك العام، خرج بعضهم مدفوعا من قبل آخرين يلوك شعارات لم يكن هو نفسه يدركها، كان دمية تساق إلى ماخطط له من كان يرسم أبعاد اللعبة التي أريد بها أن تنال من وطن كان يقف ليمنع تحقيق المشروع الصهيوني في هذا الوطن”

وتابع الهلالي، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، “خرج من ارتضى لنفسه أن يكون “ببغاء” يردد بلا فهم كل ما قيل له أن يقوله، كتبوا له ما كان يردده من كلمات قميئة تنال من سيادة وطنه، ورسموا له أحرفا خطها ببلاهته على حيطان مدنه بلا أدنى تفكير”

وبطريقة ساخرة استطرد الهلالي ساردا ما كان يُروج له من أوهام: “أوهموه بأنه وبمجرد أن يتم اسقاط ( النظام ) سيصبح مليونيرا، وستكون أحلامه حقائق، فالخبز سيكون متوفرا لدرجة أنه لن يفكر فيه، وستتكفل سيارة ماركة “مرسيدس” بإحضاره كل صباح لعتبة باب بيته وسيطرق عليه الباب خادمه ويسأله العفو لتأخره دقائق بالخبز عن موعد الإفطار، وسيكون مرتبه فوق الـ 4000 دينار وربما سيصل إلى الـ 20 ألفا، وستكون له ( فيلا ) ذات دورين أو أكثر، وسيتنعم بالأبراج كمدينة دبي وكثير من الأحلام والأوهام، آخرها أنه سوف يزرع البصل ليجنيه تفاحا”

وأشار الهلالي إلى ثبوت خيالية وعدم منطقية ما كان يُروج له وتردي الأوضاع المعيشية بشكل كبير، وأن ما حدث لمن انساقوا وراء تلك الأحلام، التي لاعلاقة لها بالمنطق، هو أنهم قد خربوا بيوتهم بأيديهم وجنوا على أنفسهم، وارتكبوا من الحماقات والجرائم ما لايغتفر”

وزاد الصحفي علي الهلالي: “وطن كان مهابا صار “ملطشة”، واللصوص الذي كانوا يتوارون من الأمن الشعبي المحلي، صاروا هم أهل الحل والربط وساقوا الوطن إلى غوط الباطل،

فلا خبز في “مرسيدس” ولاخبز حتى في “الكوشة”، والمرتب صار شبحا يطارده ولا يصل إليه، والآلاف الأربعة لم يصل منها إليه حتى ماكان يأخذه من قبل، بعد أن تم ذبحه بخصومات اقتطعت أكثر من ثلثه”

ولفت إلى مشكلات انقطاع المياه والكهرباء، قائلا: “الماء الذي كان يغسل به سيارته صار أمنية بعيدة، والكهرباء تحولت إلى حلم لا يُنال، وأخيرا يخرج عليه من جماعته من يصفه بالتافه حين يطالب بالأساسيات، ومن شاشته التي تسوق له الأوهام يُقال له : لاتطلب توافه الأمور، فالكهرباء والسيولة والمرتب والسلع الغذائية توافه لاتطلبها”

واختتم الهلالي تغريدته بالقول: “مازال هذه البداية أيها الحالمون، لقد قيل لكم إنكم ستقادون إلى الهاوية في ذاك العام الأغبر لكنكم ركبتم رؤوسكم، ومازالت الرحلة نحو الهاوية مستمرة”