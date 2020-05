جمعية رؤية: الأحد الموافق الـ 24 من مايو الجاري هو أول أيام عيد الفطر في كل الدول العربية

قالت جمعية رؤية، إن أول أيامِ عيد الفِطرِ المبارك لعام

1441هـ، سيكونُ يومَ الأحد الموافق 24 من شهر مايو الجاري، في كل الدول العربية ومُعظمِ

دولِ العالَم الإسلاميّ.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الحساباتُ الفلكيةُ تُشير

إلى أنّ عمليةَ الاقتران المركزيّ بين الشمس والقمر بالنسبة للأرض، ستحدثُ يوم الجمعة

22 / 05 / 2020م على تمام الساعة 19:39 بتوقيت ليبيا، حيث سيكون القمر حينها على بعد

397704 كم عن الأرض.

وأضافت الجمعية أنه بعد غروب شمس هذا اليوم سَتستحيلُ رؤيةُ

الهلال في كامل أنحاء ليبيا وفي كلِّ الدول العربيةِ والإسلاميةِ، سواءٌ كانَ ذلك بالعين

المجردة أو حتّى باستخدام أحدثِ وسائل الرصد العلميةِ والحديثةِ؛ وذلك بسبب حدوثِ الاقتران

قبل غروب الشمس بدقائقَ قليلةٍ، وغروبِ القمر قبل غروب الشمس، الأمرُ الذي يعني أنه

لن يكونَ هناك هلالٌ أصلاً حتى يَتِمَّ تحرِّي رؤيتِه مساءَ يوم الجمعة 29 رمضان

1441هـ، وبذلك سيكونُ اليوم التالي السبت 23 / 05 / 2020م هو المتممَ لعِدَّةِ شهرِ

رمضانَ ثلاثينَ يوماً في ليبيا وجميع الدول العربية التي بدأتْ شهرَ رمضان يومَ الجمعة

24 / 4 / 2020م.

وتابعت الجمعية أنه بالنسبة لدول المغربِ وسلطنةِ عُمان والسودان

التي بدأتْ شهرَ رمضانَ يومَ السبت 25 / 4 / 2020م، فإنّ يومَ التاسع والعشرين منه

سيوافق يومَ السبت 23 / 5 / 2020م، وفي مساءِ هذا اليوم سيُمكنُ رؤيةُ الهلال مِنْ

مُعظم مناطقِ العالَم الإسلاميّ إمّا بالعينِ المجردة أو باستخدام التلسكوبات.

