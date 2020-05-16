مطار الأبرق ..وصول دفعات جديدة من العالقين بالخارج

استقبل المجلس البلدي “البيضاء” بالجبل الأخضر، دفعات جديدة من المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية عبر مطار الأبرق الدولي.

وقامت اللجنة الطبية المكلفة بسحب عينات للاطمئنان على حالة المواطنين، قبل نقلهم إلى “فندق مرحبا” بمدينة البيضاء، حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء “علي حسين” ، كما رافقهم وفد من المجلس البلدي إلى الفندق حيث سيتم حجرهم للمدة المحددة من قبل اللجنة المتخصصة- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس البلدي البيضاء.

وشارك منتسبو مكتب شباب الهلال الأحمر البيضاء في استقبال المسافرين لتمهيد دخولهم و توزيعهم داخل الغرف على حسب الحالة الصحية ومتطلبات كل نزيل كما تم التواصل مع المؤسسات الصحية داخل البلدية للعناية بالمرضى وتوفير الأدوية والعناية الطبية المطلوبة.

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