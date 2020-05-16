الحكومة الليبية تنعي رئيس المجلس التسييري كابو إثر اغتياله من قبل مسلحين مجهولين

نعت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، في بيان رسمي صدر فجر اليوم السبت رئيس المجلس التسييري لبلدية كابو الشيخ عبدالله مخلوف الذي طالته أيادي الغدر الآثمة بسبب وقوفه ضد المشروع التركي الداعم للميليشيات الإرهابية المسلحة في بلادنا حسب البيان .

وأكد البيان بأن الشيخ الراحل إنحاز للشرعية ولطالما دافع عنها وعن الحرب المقدسة التي يخوضها جيشنا الباسل لتحرير كافة ربوع ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية، ولطالما صدح بالحق ضد كل من استقوى بالعدو التركي الحالم بغزو بلادنا.

وأعربت الحكومة الليبية عن خالص عزائها ومواساتها لأسرة وذوي الفقيد، سائلة الله عز وجل له الرحمة والمغفرة في هذه الأيام المباركة، مؤكدة أن دماؤه الطاهرة وكافة دماء الشهداء الأبرار لن تضيع هباء.