القريو: محكمة لندن أصدرت حكمًا مؤكدًا بشرعية مجلس إدارة “الليبية للاستثمار” برئاسة علي محمود

قال مسؤول العلاقات والإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار،

لؤي القريو، إن محكمة الاستئناف في لندن، أصدرت الجمعة، حكما مؤكدًا بشرعية مجلس

إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة علي محمود‪ .

وأضاف القريو في تصريح لليبيا24، أن المحكمة رفضت بشكل سريع

وكامل كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية وأحقية

تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار.

ويُشار إلى أن المحكمة

التجارية البريطانية أصدرت حكمًا في مارس الماضي بالاعتراف بشرعية علي محمود حسن رئيسا

للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وبهذا الحكم المؤكد تكون المؤسسة الليبية للاستثمار

قد طوت مرحلة من النزاع على الشرعية استمرت لأكثر من خمس سنوات، وستباشر المؤسسة

اتخاد الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية واستلام المهام والأصول، واستكمال

إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية.

