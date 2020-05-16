بن عطية لـ السراج : تغيير مجلس إدارة شركة الكهرباء أو سنخرج للشوارع

ليبيا – قال رئيس المجلس البلدي تاجوراء المنتهية ولايته حسين بن عطية أن كلمة الحق أصبحت عزيزة مع كثرة الفساد والنفاق و من وصفهم بـ ” ذوي الوجهين” حيث يمنعهم ذلك من القول أن رئيس الرئاسي فائز السراج هو من يتحمل المسؤولية وبأنه مطالب بتحقيق أبسط الاحتياجات التي يعاني المواطنون إنقطاعها كالكهرباء ” .

وكتب بن عطية مخاطبًا السراج تحت هاشتاغ #غيروهم_والا_نغيروهم : ” لن أقول انك تتحمل المسئولية التاريخية إزاء ما يحدث.. ولكن أقول أنه بإمكانك فعل الكثير خاصة فيما يتعلق بفك الأزمات وإتخاذ القرارالمناسب في الوقت المناسب ” ويأتي حديث عميد تاجوراء محملًا بانتقادات لاذعة ضمنية لبلديات طرابلس الكبرى التي نفت مطالبتها بتغيير رئاسة مجلس إدارة شركة الكهرباء.

وأضاف : ” اليوم وفي هذه الظروف الخانقة والصعبة يرى الجميع انه بإمكانك تكليف مجلس إدارة لشركة الكهرباء كما فعلت في السابق وسيؤيدك كل رجل وامرأة وطفل رضيع وشيخ ضرير وسنخرج معك في الشوارع تأييداََ لقرار التغيير “.

وقال بن عطية أن لا قيمة لحياة ولا لوطن فيه طفل يصرخ و إمرأة تئن وشيخ يتألم من شدة الحر وانقطاع النور وضعف العلاج وحظر التجول وأضاف : ” لقد بلغ الإحتقان والضرر والتعب بالمواطن مبلغاََ قد يشعر فيه المواطن الضعيف باليأس أو التهور والانفلات ” .

عاجل | بلديات حي الأندلس و سوق الجمعة و أبوسليم و #طرابلس المركز تنفي إصدارها أي بيان يطالب بتغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء . #ليبيا #المرصد — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 16, 2020

ودعا رئيس بلدي تاجوراء السراج إلى أن يكون ” بريق أمل للضعفاء و المتضررين ” بدل أن يكون تبرير اليأيسين وتهور المتهورين الذين يتطلعون لحياة كريمة بأبسط الحقوق خاصة في الأحياء المزدحمة والمكتظة ” .

وأشار بن عطية إلى أنه ومن واجبه قول الحقيقة مهما بلغ الثمن وقال : ” نحن مستعدون للتضحية من أجل الحق والحقوق وراحة المواطن ولا نطلب اعتمادات ولا رشاوي ولن يشترينا احد بدرهم أو دولار، سنخرج للشوارع ولن نسكت عن حقوق الضعفاء “.

وختم قائلاً : ” السيد رئيس المجلس الرئاسي إننا إذ نخاطبك نأمل منك إتخاذ القرار العاجل والمناسب.. فوالله قد بلغ بالبعض التعب والنصب مداه وقمة الألم.. وانت مسئول ونحن مسئولون.بعيدا عن كل الحسابات والصراعات السياسية بإنتظار قرار جرئ ينال رضى الناس والقبول “.

المرصد- متابعات

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