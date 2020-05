آكار: الوفاق حققت نجاحات بفضل خدماتنا ولا أرضية قانونية لعملية “إيريني”

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الجمعة، إن حكومة

الوفاق غير المعتمدة حققت نجاحات في الآونة الأخيرة بفضل خدمات تركيا لها.

وأضاف آكار في تصريح صحفي أن القوات التركية ستواصل القيام

بما يجب القيام به في ليبيا، مؤكدًا أنها تتواجد في ليبيا تلبية لدعوة حكومة الوفاق،

مؤكدًا أن الدور التركي في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري،

بحسب تعبيره.

وتابع آكار أن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي أطلقت عملية

“إيريني” البحرية بالمنطقة، متسائلا عن شرعية العملية من حيث القانون الدولي،

وعن أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن مطلقي هذه العملية لم يقوموا بالتنسيق

مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة.

وأشار آكار إلى أنه لا أرضية قانونية لعملية “إيريني”

دون طلب رسمي من حكومة الوفاق، مؤكدًا أن العملية لا تصب إلا في خانة دعم “حفتر”

لا أكثر، على حد قوله.

