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آكار: الوفاق حققت نجاحات بفضل خدماتنا ولا أرضية قانونية لعملية “إيريني”

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الجمعة، إن حكومة
الوفاق غير المعتمدة حققت نجاحات في الآونة الأخيرة بفضل خدمات تركيا لها.

وأضاف آكار في تصريح صحفي أن القوات التركية ستواصل القيام
بما يجب القيام به في ليبيا، مؤكدًا أنها تتواجد في ليبيا تلبية لدعوة حكومة الوفاق،
مؤكدًا أن الدور التركي في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري،
بحسب تعبيره.

وتابع آكار أن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي أطلقت عملية
“إيريني” البحرية بالمنطقة، متسائلا عن شرعية العملية من حيث القانون الدولي،
وعن أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن مطلقي هذه العملية لم يقوموا بالتنسيق
مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة.

وأشار آكار إلى أنه لا أرضية قانونية لعملية “إيريني”
دون طلب رسمي من حكومة الوفاق، مؤكدًا أن العملية لا تصب إلا في خانة دعم “حفتر”
لا أكثر، على حد قوله.

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تعليقات

  • انت كذاب اصلا فحكومة الوفاق كان لزاما عليها ان تنل ثقة مجلس النواب طبقا لاتفاق الصخيرات ولا يتم اتخاذ قرار من المجلس الرئاسى الا بالتوافق بين الاعضاء التسعة فهل الاعضاء التسعة وقعوا معكم اتفاق ثم أعتمدوه من مجلس النواب بالطبع لا اذا انتم قوات احتلال طبقا للقانون الدولى يجب على الشعب الليبى يابيبى محاربتها حتى ترحل اما اكذوبة تحقيق تقدم فهى اوهام حيث قلت يااكار ياحمار للمعتوه انتظر خبر سار فسارع المهبول للتحدث بهذه الاوهام فجاءه خبر انكسار تلو انكسار من الوطية ومطار مصراته جعلت اردوغان يشد فى شعره ويلطم منك وتاكد الجميع من انك كذاب بطريقة ساذجة حيث تنكر مقتل او اصابة جنود اتراك فى ليبيا رغم انه تم اعتقال صحفيين اعلنوا عن اسماء قتلى من الجنود الاتراك مما يجعلك تشعر بانك فعلا حمار يا اكار من نوعية قنونو اكبر كذاب فى ليبيا كلها فانت وهو مثل اللص الذى راه السيد المسيح امام عينه واقسم انه لم يسرق فانظر ماذا قال رسول الله وورد فى الحديث الشريف لتعلم ان امثالك موجودين من قرون
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت قال كلا والله الذي لا إله إلا هو ، فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذّبت عيني ) متفق عليه ، وفي لفظ مسلم : ( فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذبت نفسي ) .

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  • تصور ان هذا الحمار وسيده المعتوه سيكذبون حتى يوم القيامة امام الله
    قال تعالى :
    يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُو

    رد

  • تصور ان هذا الحمار وسيده المعتوه سيكذبون حتى يوم القيامة امام الله
    قال تعالى :
    يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُون

    رد

  • انظر حولك يا اكار على من دعمهم اردوغان من الخوان فى مصر والسودان اين هم الان البشير الاخوانى الحقير ومعه شوية قيادات من صراصير الاخوان تم زفهم فى شوارع السودان فى سيارات نقل الحيوانات وقذفهم الناس بالحجارة رغم ان البشير قدم لاردوغان جزيرة سواكن فى البحر الاحمر هدية ولم ينفعه اردوغان امام طوفان شعبى ثائر وفى مصر ايضا اسقط الشعب حكم المرشد ووضوع فى السجن مع اصنام مكتب الارشاد من سبع سنين فماذا فعلت لهم قواتكم المشلحة ومصر اقرب لكم من ليبيا وكان بها اتراك وعلمها زمان كان شبيه بالعلم التركى احمر وحلال بثلاث نجوم بدلا من نجمة واحد وراينا هذا العلم فى فيلم المظ وعبده الحامولى وفى افلام اسماعيل ياسين كنا نرى الاترك فى صورة كومدية امان ربى امان ملوخية على بذنجان اما مرسى فوعدتوه بالعودة للقصر ومحاسبة مصر على ماحدث فى رابعة وطلع كله فنكوش فالعبرة بالنهاية عندما نكتب للتونسة على ماحدث لخوان ليبيا من هزيمة ساحقة قريبا جدا

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