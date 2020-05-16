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“الخطوط الجوية الليبية”: رحلتان من تشيكيا وأوكرانيا للعودة بالعالقين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عبر صفحتها الرسمية عن تسير رحلة يوم الاثنين المقبل، الثامن عشر من شهر مايو الجاري إلى جمهورية التشيك للعودة بالمواطنين الليبيين العالقين هناك  ورحلة أخرى يوم الثلاثاء المقبل ، التاسع عشر من شهر مايو الجاري إلى العاصمة الأوكرانية كييف للعودة بالعالقين.

وتباشر يوم الغد رحلاتها إلى الجمهورية التونسية للعودة بالعالقين فى تونس وبينت أن موعد الرحلة على النحو التالي:

مصراته -تونس الإقلاع 14.00 الوصول 15.00
تونس – مصراته الإقلاع 16.15 الوصول 17.15

كما نوهت الشركة في وقت سابق أمس الجمعة برحلتها من تركيا، حيث وصلت رحلة LN193 والقادمة من إسطنبول وعلى متنها الركاب العالقين في تركيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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