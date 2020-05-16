فرق الرصد في “البيضاء” تفحص العائدين من الخارج

انطلقت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، التابعة لإدارة الشؤون الصحية في مدينة البيضاء مساء أمس الجمعة إلى “فندق آية الجبل “،لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج.

وقامت الفرق بالكشف عن جميع النزلاء العائدين والذين تم حجرهم بالفندق وعددهم (30) نزيلاً كما قامت أيضاً بفحص النزلاء الذين يعانون من الأمراض الأخرى ومعالجتهم و صرف الأدوية لهم.

كما تحولت الفرق من بعد إلى “فندق مرحبا”، بتعليمات من مدير إدارة الشؤون الصحية، للكشف على بعض النزلاء الذين يحتاجون العلاج والعناية الطبية العاجلة.

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