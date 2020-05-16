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“التونسية وفاء الشاذلي”: من صالون “الغنوشي” تطبخ المؤامرة على ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شنت المحامية التونسية البارزة وفاء الحزامي الشاذلي، هجوما حادا على راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، ورئيس البرلمان التونسي، مؤكدة أن عملاء تركيا وقطر يجتمعون سويا برفقة “الغنوشي” لوضع الخطط التدميرية للشعب الليبي.

وقالت المحامية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “من صالون الغنوشي تطبخ المؤامرة على ليبيا وعلى المنطقة !!! في هذا الصالون يجتمع عملاء تركيا وقطر لوضع الخطط التدميرية!!! بهذا الصالون يجتمع محمد صوان وراشد الغنوشي للتباحث وتنفيذ اوامر السلطان العثماني!!! من هذا الصالون تصدر مقررات نهب ثروات ومقدرات الشعب الليبي !!! هذه الاجتماعات هي سبب مأساة الشعب الليبي الذي يعيش القتل والتشريد والتفقير والترهيب وقطع الكهرباء والماء والرواتب والأرزاق!!!! من هذا الصالون تتدمر أوطاننا ليعيش السلطان العثماني وشعبه واخونجه بحبوحة العيش والرخاء!!!!”.

وكانت المحامية التونسية البارزة وفاء الحزامي الشاذلي، قد هاجمت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب النهضة، في وقت سابق، كاشفة عن تورطهم في نقل مهندسين وخبراء إلى المواقع العسكرية التركية في ليبيا.

ودعت المحامية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إيقاف ممارسات الإخوان وحزب النهضة التي تورط بلادهم في الحرب “العثمانية” في ليبيا، وتحالفات إقليمة تم رفضها رسميا في وقت سابق.

وأفادت “الشاذلي”، بأن مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية بقسادة رفيق بوشلاكة صهر القيادي الإخواني راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، تلاعب بالأمن القومي التونسي بالتعاون مع مراد أصلان المستشار العسكري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت المحامية التونسية إن مركز “سيتا” التركي قام بدعم عسكري لحكومة فائز السراج، وتوسط لإمضاء عقود 76 خبيرا ومهندسا تونسيا للعمل العسكري داخل طرابلس، مشيرة إلى أنه جرى انتداب هؤلاء من قبل قيادات الإخوان عبر مركز “بوشلاكة”.

وأضافت أن الخبراء التونسيين جرى تدريبهم في تركيا، منوهة إلى أن تركيا علقت إرسال مجموعة خبراء تونسيين أخرى من 48 مهندسا، بسبب جائحة كورونا بعد تدريبهم في أنقرة.

وأكدت المحامية التونسية أن ما يفعله الإخوان تلاعب بالأمن القومي التونسي وتوريط بلادهم في الحرب بليبيا، معتبرة تلك الممارسات خيانة لتونس وللشعب الليبي، مشددة على قولها: “لن نكون خنجرا في ظهر إخواننا في ليبيا”.

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الإخوان المؤامرات المحامية التونسية حزب النهضة راشد الغنوشي ليبيا وفاء الحزامي الشاذلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الغنوشى دبور وزن على خراب عشه فاردوغان سيسقط فى تركيا وسيسقط الاخوان فى ليبيا ويصبح الغنوشى هذه المرة مفضوحا بعد ان كذب على الجميع وقال انه تخلى عن التنظيم الدولى للاخوان واتضح انه يتنفس الكذب وانه مثل ذيل الكلب عمره ما ينعدل فالاخوان من شر ما خلق حثالة اى مجتمع وسرطان يجب التخلص منه قبل ان يقضى على الدولة

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    • لا تسغربوا أي تصرف من الغنوشي فهو أخواني وكفي بذلك وصف لدائنته وسؤ خلقه مجرد ان يسمح لنفسه الفرد بأن يكون أخوانيا فمعني ذلك انه يدرك في قرارة نفسه أنه يشتمل علي كل المساوئ التي ممكن ان تكون في مخلوق آدمي فوجدنا كل أخواني مريض نفسي بمرض الكذب فأما الانسان السليم القويم لا يمكن ان يهين نفسه وينحدر الي مستوي ان يكون عضو في تنظيم أخواني جميع حميع الانجاس تحت قبته وساخة الأخوان فحدث بلا حرج فخيانة الاوطان مثبته ولصيقه بالاخوان التآمر علي دول الجوار مثبت ولصيقه بالاخوان الكذب لصيق بالأخوان المؤامرات الدنيئه لصيقه الأخوان الغدر لصيق بالاخوان النفاق لصيق بالاخوان فلم نجد رذيله إلا ووجدتها في الاخوان شياطين في ثياب بشر

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