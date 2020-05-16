“التونسية وفاء الشاذلي”: من صالون “الغنوشي” تطبخ المؤامرة على ليبيا

شنت المحامية التونسية البارزة وفاء الحزامي الشاذلي، هجوما حادا على راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، ورئيس البرلمان التونسي، مؤكدة أن عملاء تركيا وقطر يجتمعون سويا برفقة “الغنوشي” لوضع الخطط التدميرية للشعب الليبي.

وقالت المحامية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “من صالون الغنوشي تطبخ المؤامرة على ليبيا وعلى المنطقة !!! في هذا الصالون يجتمع عملاء تركيا وقطر لوضع الخطط التدميرية!!! بهذا الصالون يجتمع محمد صوان وراشد الغنوشي للتباحث وتنفيذ اوامر السلطان العثماني!!! من هذا الصالون تصدر مقررات نهب ثروات ومقدرات الشعب الليبي !!! هذه الاجتماعات هي سبب مأساة الشعب الليبي الذي يعيش القتل والتشريد والتفقير والترهيب وقطع الكهرباء والماء والرواتب والأرزاق!!!! من هذا الصالون تتدمر أوطاننا ليعيش السلطان العثماني وشعبه واخونجه بحبوحة العيش والرخاء!!!!”.

وكانت المحامية التونسية البارزة وفاء الحزامي الشاذلي، قد هاجمت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب النهضة، في وقت سابق، كاشفة عن تورطهم في نقل مهندسين وخبراء إلى المواقع العسكرية التركية في ليبيا.

ودعت المحامية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إيقاف ممارسات الإخوان وحزب النهضة التي تورط بلادهم في الحرب “العثمانية” في ليبيا، وتحالفات إقليمة تم رفضها رسميا في وقت سابق.

وأفادت “الشاذلي”، بأن مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية بقسادة رفيق بوشلاكة صهر القيادي الإخواني راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، تلاعب بالأمن القومي التونسي بالتعاون مع مراد أصلان المستشار العسكري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت المحامية التونسية إن مركز “سيتا” التركي قام بدعم عسكري لحكومة فائز السراج، وتوسط لإمضاء عقود 76 خبيرا ومهندسا تونسيا للعمل العسكري داخل طرابلس، مشيرة إلى أنه جرى انتداب هؤلاء من قبل قيادات الإخوان عبر مركز “بوشلاكة”.

وأضافت أن الخبراء التونسيين جرى تدريبهم في تركيا، منوهة إلى أن تركيا علقت إرسال مجموعة خبراء تونسيين أخرى من 48 مهندسا، بسبب جائحة كورونا بعد تدريبهم في أنقرة.

وأكدت المحامية التونسية أن ما يفعله الإخوان تلاعب بالأمن القومي التونسي وتوريط بلادهم في الحرب بليبيا، معتبرة تلك الممارسات خيانة لتونس وللشعب الليبي، مشددة على قولها: “لن نكون خنجرا في ظهر إخواننا في ليبيا”.