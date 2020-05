النهر

الصناعي العظيم : بدء أعمال إعادة ضخ المياه بعد عودة الكهرباء

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم، منظومة الحساونة،

السبت، عن بدء أعمال إعادة ضخ المياه إلى مدن ومناطق الاستهلاك بعد عودة الكهرباء لحقول

الآبار .

ومن جانبها أكدت الشركة العامة للكهرباء، فى منشور لها

عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنها تمكنت من إرجاع كروت التشغيل الخاصة بمحطة النهر

رقم 1 ليتسنى للعاملين بالمحطة تشغيلها ، مما يساهم في تدفق ضخ نقل مياه النهر إلى

المنطقة الغربية٠

وكان جهاز النهر الصناعي العظيم، قد أكد استمرار انقطاع الكهرباء

عن حقل الآبار الشرقي منذ يوم الخميس الماضي بسبب الإظلام التام على المنطقة الغربية والجنوبية

والذي نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقل، الآمر الذي سيترتب عليه انقطاع

المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك .

كما أكد على استمرار إشكالية إنقطاع الكهرباء عن الحقلين

الجنوبي والشمالي منذ تاريخ 9 / 5 / 2020 بسبب اعتداء مجموعة خارجة عن القانون وإجبار

المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بمحطة الكهرباء (النهر 1) على فصل الكهرباء عن الحقلين

رغم الجهود التي بذلت من بعض الحكماء والأعيان بالمنطقة ولكن دون أي جدوى.

