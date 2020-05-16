“فرق الرصد” تجري تحاليل فيروس كورونا للعائدين من الخارج بالبيضاء

أجرت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، التابعة لإدارة الشؤون الصحية في مدينة البيضاء، أمس الجمعة، التحاليل الخاصة بفيروس كورونا الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج.

وقامت الفرق بالكشف على جميع النزلاء العائدين والذين تم حجرهم في فندق “آية الجبل”، وعددهم (30) نزيلاً كما قامت أيضاً بفحص النزلاء الذين يعانون من الأمراض الأخرى ومعالجتهم و صرف الأدوية لهم.

وانتقلت فرق الرصد بعد ذلك إلى “فندق مرحبا”، بتعليمات من مدير إدارة الشؤون الصحية، للكشف على بعض النزلاء الذين يحتاجون العلاج والعناية الطبية العاجلة.

كان المجلس البلدي البيضاء قد أعلن في وقت سابق، استعداده لاستقبال أبنائه العائدين من الخارج وتجهيز مقر للحجر الصحي لمدة 14 يوم للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء، علي حسين، في خطاب وجهه إلى رئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية: “انطلاقا من مبدأ المشاركة في المسؤولية وتقديم الخدمات للمواطن فإن المجلس التسييري لبلدية البيضاء على استعداد لاستقبال المواطنين التابعين لبلدية البيضاء والعائدين من الخارج وتجهيز مقر حجر صحي للإقامة فيه مدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم وخلوهم من كورونا”.