أعلنت شعبة الإعلام بالسرية الثالثة للكتيبة 128 مشاه التابعة للجيش، السبت، أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش أسقطت طائرة تركية مسيرة بمحيط قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية”.

وأوضحت الشعبة فى مقطع مرئي لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الجيش لن بتعاون في التعامل مع الاعتداءات عليه.

The post الجيش يسقط طائرة تركية مسيرة بمحيط قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24