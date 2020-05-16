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الأعلى لحوض النفط: لن نسمح بتنقيب “المعتوه أردوغان” عن ثروات ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، تركيا بالدولة المارقة بقيادة “المعتوه الاخواني” الإرهابي المتطرف رجب طيب أردوغان، منددا بالهجمة الشرسة لاحتلال الوطن ونهب خيراته من قبل تركيا.

وقال المجلس في بيان: “اطلعنا من خلال الوكالات الإخبارية بأن المعتوه طلب من الخائن عميل الاستعمار المدعو السراج بتمكين الشركات التركية من التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا”.

وأضاف: “ولخطورة الموقف نعتبر مثل هذه الأعمال من قبل حكومة الفرقاطة العميلة مرفوض وخيانة للشعب الليبي، وأن النفط قوت كل الليبيين غير قابل للمساومة وأن المجلس يؤكد  دعمه للقوات المسلحة العربية الليبية في الحرب ضد الارهاب والتاكيد على تفويض القائد العام للجيش بتولي ملف النفط والغاز وحمايته من دواعش المال العام”.

وطالب بوضع آلية تكفل حقوق كل الشعب الليبي في مصدر دخلة الوحيد، لافتا إلى عدم سماحه بدخول الشركات التركية للتنقيب عن النفط والغاز في نطاق مناطق الحوض”.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

وكانت شركة البترول التركية “تباو”، أعلنت أمس الخميس، تقديمها طلبًا إلى حكومة الوفاق للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اردوغان كلب صيد يعمل لحساب ترامب يعطيه ضوء اخضر محدود لينبح فى المكان المطلوب لياتى الاسد الامريكى ويطرد الكلب التركى ويغنم الفريسة والامثلة على ذلك واضحة منها شمال سوريا عندما تجاوز الضوء الاخضر المحدود قال له اردوغان لا تكن احمق والا دمرت اقتصادك بتغريدة وبالطبع سيطر الامريكان على نفط دير الزور ورفضوا طلب الكلب الحصول على حصة منها ومن قبل قضية خاششقى حيث توعد ولى عهد السعودية وبعدها عقد ترامب صفقة القرن وطرد الكلب واسكته وفى ليبيا الان يعمل الكلب اردوغان لصالح ترامب لنقل ارهابيين لتهديد اوربا حتى يطلبوا من الامريكان حمايتهم ويدفعوا الثمن من خلال حلف الاطلنطى التى قالت عنه فرنسا مات سريريا وهو بالفعل كذلك بعد عملية ايرينى للاتحاد الاوربى خارج الناتو اما التنقيب عن الغاز فتسعى امريكا لايجاد نزاع يمكنها من التدخل والسيطرة على النفط الليبى على طريقة دير الزور فى سوريا وطرد الكلب التركى كالعادة ولهذا نجد امريكا مشارك فى منظمة غاز شرق المتوسط كمراقب

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