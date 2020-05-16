ميناء بنغازي يستقبل 460 حاوية بضائع وسلع غذائية و4 ألاف طنا من “القطران”

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينتين، إحداهما محملة بمادة الإسفلت “قطران” والأخرى محملة ببضائع وسلع متنوعة.

صرح بذلك المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، موضحا أن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات (ليدي حلوم) وعلى متنها عدد 460 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما تم دخول السفينة (ڤيكتوري) وعلى متنها 4012 طنا من مادة الأسفلت “قطران”.

ويواصل ميناء بنغازي البحري استقبال سفن الشحن التجارية، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا على أطقمها، للوقاية من نشر الوباء داخل البلاد.

وكان المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي قد صرح في وقت سابق بأن الميناء استقبل سفينة نقل المواشي (نادير) ودخلت مرفأ الميناء وعلى متنها 8 آلاف رأس من الأغنام قادمة من دولة إسبانيا.

وأضاف أيضا: “تم دخول سفينة نقل الحبوب (بريدل) وعلى متنها 22500 طن من حبوب الشعير”.