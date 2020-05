الشاذلي تتهم الغنوشي بالتخطيط مع عملاء قطر وتركيا لتدمير ليبيا

أكدت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، السبت أن رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، يجتمع مع عملاء تركيا وقطر لوضع الخطط التدميرية للشعب الليبي.

وقالت الشاذلي في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن صالون الغنوشي تطبخ فيه المؤامرة على ليبيا وعلى المنطقة، موضحة أن في هذا الصالون يجتمع فيه عملاء تركيا وقطر لوضع الخطط التدميرية، وتنفيذ أوامر السلطان العثماني، و تصدر قرارات نهب ثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات هي سبب مأساة الشعب الليبي الذي يعيش القتل والتشريد والتفقير والترهيب وقطع الكهرباء والمياه والرواتب والأرزاق، لافته إلى أنه من هذا الصالون تدمر الأوطان ليعيش السلطان العثماني وشعبه والاخوان برخاء.

ويذكر أن الشاذلي كانت قد كشفت تورط حزب النهضة الإسلامي في نقل مهندسين وخبراء إلى المواقع العسكرية التركية في ليبيا، داعية قيس سعيد إلى إيقاف ممارسات الإخوان وحزب النهضة التي تورط بلادهم في الحرب “العثمانية” في ليبيا، وتحالفات إقليمة تم رفضها رسميا في وقت سابق.

