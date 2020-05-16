«الأرصاد» يعلن درجات الحرارة المتوقعة على جميع المناطق في ليبيا اليوم (16 مايو 2020)

توقع المركز الوطني للأرصاد لجوية أن تشهد مناطق غرب ليبيا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم السبت، نتيجة منخفض جوي صحراوي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن درجات الحرارة ستتراوح في أغلب مناطق الشمال الغربي بين 37 و46 درجة، وعلى مناطق الجنوب والوسط بين 38 و43 درجة، وبين 28 و35 درجة على مناطق الشمال الشرقي والخليج.

كما توقع المركز أن تتحسن في حالة الطقس بداية من مساء غد الأحد على بعض مناطق الساحل الغربي من راس اجدير حتى طرابلس، على أن يشمل الأنخفاض باقي المناطق يومي الأثنين والثلاثاء حيث تسجل درجات الحرارة الى ما دون 26 درجة، بينما تسجل ارتفاعا على اغلب مناطق الشمال الشرقي لتتراوح بين 37 و41 درجة.

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