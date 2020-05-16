“أردوغان” يرقي ضابط بحرية إلى رئاسة الأركان بعد دوره في جلب المليشيات الإرهابية إلى ليبيا

اعتمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترقية رئيس أركان القوات البحرية التركية الفريق جهاد يايجي، الذي يعد مهندسا في مجال الاختصاصات البحرية بين ميليشيات الوفاق في ليبيا وتركيا، ليكن في خدمة الأركان العامة للجيش التركي.

جاء ذلك في ضوء حركة التغييرات الكبرى التي أقدم عليها الرئيس التركي فجر اليوم السبت في العديد من المناصب الرفيعة بالدولة.

وقالت صحيفة “بيرجون” التركية، إن تعيينات أردوغان التي صدرت صباح اليوم السبت شملت تعيين رئيس أركان القوات البحرية التركية الفريق جهاد يايجي، ليكن في خدمة الأركان العامة للجيش.

يذكر أن “ياياجي” معروف ببرنامجه للكشف عن أعضاء فتح الله جولن، وكذلك يعتبر مهندس اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ميليشيات الوفاق الليبية وتركيا، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، وكذلك إجراء المباحثات مع إسرائيل بغرض التضييق على نفوذ مصر في منطقة المتوسط.

ولعب “ياياجي” الفترة الماضية دورًا كبيرًا في تعزيز قدرات ميليشيات الوفاق لدعم الاتفاقية البحرية التي أثارت غضب المجتمع الدولي، خاصة دول منطقة شرق المتوسط، لما تمثله من انتهاك للقوانين الدولية وسيادة تلك الدول على مناطقها البحرية.

كما برز دور “ياياجي” في تبادل المعلومات الأمنية ما بين الحكومة التركية والميليشيات الإرهابية التي تحارب الجيش الوطني الليبي، ليتمكن أردوغان من احتلال ليبيا.