لجنة مجابهة كورونا بمصراته تعلن نتائج تحليل 21 عينة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراته أن نتائج فحص 21 مسحة كانت سالبة.

وأكدت اللجنة في إيجاز لها أمس الجمعة أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على 3 حالات وتم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبينت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر لم يستقبل أي حالات أمس الجمعة وكذلك مركز العزل بالمعهد القومي للأورام وكذلك مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراته الطبي.

وأشارت اللجنة إلى قيام فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بسحب 3 مسحات أنفية بلعومية لحالة مشتبه بها وإرسالها للمختبر المرجعي لمكافحة الأمراض في انتظار نتائج التحاليل.