تركيا: ترقية عرَّاب الاتفاق البحري مع الوفاق لرئاسة الأركان

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة مرسوما رئاسيا بترفيع الأدميرال جهاد يايجي وتعيينه قائدا للأركان العامة.

وكان يايجي يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية، وهو مؤلف كتاب “ليبيا جارة تركيا من البحر” كما أنه اول من دعا إلى ضرورة توقيع الاتفاق البحري مع ليبيا في أقرب فرصة للحيلولة دون قيام اليونان وقبرص اليونانية بالسيطرة على الموارد في المنطقة.

وقالت صحيفة سوزجو، إن يايجي هو مهندس اتفاق ترسيم “الحدود البحرية بين تركيا وليبيا” المثير للجدل، والذي أبرم نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن له دورا كبيرا في الكشف وتتبع أفراد تنظيم غولن في الجيش التركي.

وعلى ما يبدو فإن الأدميرال يايجي من المنظرين للتوسع التركي في المنطقة والتغول على دول الجوار فقد أشارت الصحيفة ذاتها في تقرير آخر، إلى أن الصحافة اليونانية، قامت بالتحريض في وقت سابق ضد الأميرال التركي، وصلت في العديد منها إلى حد التهديد بالقتل، على خلفية تأليفه كتاب “مطالب اليونان”، والذي لمح فيه لمخالفة اليونان للمعاهدات الدولية عندما قامت بوضع أسلحة ثقيلة في 16 جزيرة متنازعا عليها، ما دفع خبراء عسكريين يونانيين للهجوم على الأميرال يايجي على خلفية كتابه معتبرين أن تركيا تريد السيطرة على “بحر إيجة”، بعد تشكيكه عبر كتابه، في شرعية سيادة اليونان على 23 جزيرة في بحر إيجة.

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