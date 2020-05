الميهوب يستنكر الصمت الدولي تجاه التدخل التركي في ليبيا

أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، الجمعة، عن استنكاره بسبب الصمت الدولى تجاه التدخل التركي في الشأن الليبي.

وأوضح الميهوب في تصريحات صحفية، أن تركيا تثير الفوضى في ليبيا، من خلال دعم جماعة الأخوان الإرهابية والقاعدة، للسيطرة على البحر المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي.

وطالب الميهوب بعدم السماح لأن تكون تونس معبرا للأسلحة والتدخلات الأجنبية إلى ليبيا.

