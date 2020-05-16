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لجنة الطوارئ ترهونة: تركيا الاستعمارية تعاقبنا بالحصار لاحتضاننا أبناء الجيش

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت لجنة الطوارىء ترهونة للأعمال الخيرية والإنسانية، نداء إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية بشأن الحصار الممنهج الذى تتعرض له منطقة ترهونة والنواحلى الأربع من قبل دولة تركيا الاستعمارية ومليشياتها.

وقالت اللجنة وهي منظمة أهلية، في بيان، إن دولة تركيا ومليشياتها فى حربها الموجهة ضد المدنيين من ترهونة والنواحى الأربعة تسعى إلى قطع الغذاء والدواء على سكان هذه المناطق عقابا لهذه المدن التى احتضنت أبناءها من “الجيش والشرطة” لبسط الأمن على ربوع ليبيا الحبيبة، مؤكدة أن هذه الأعمال ترتقى لتكون جرائم حرب ضد الانسانية.

وأدانت اللجنة صمت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا وبالأخص ستيفانى وليامز حيال ما يحدث من استهداف تركيا للغذاء والدواء والوقود الخاص بالمدنين فى هذه المناطق الذين يزيد عددهم عن 500 ألف نسمة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ترهونة عميلة للمجرم الحرب حفتر ـ ومعظم أبناء ترهونة فروا من الجيش المرتزق والذي قتل فيه حفتر حتى أبناء الليبين لرفضعم اعتداءاته على العاصمة طرابلس وطبعا أطماع شركات مصر والامارات عميلة بني صهيون في مشروع البناء وشراء اراضي الليبيين وإدخال بني اسرائل لليبيا تحت غطاء السياحة …. عراكم الزمن يا ترهونة كان قعدتوا محاصرين ….أرجللكم .

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