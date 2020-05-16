مفوضية اللاجئين: تقديم مساعدات لـ 3800 مهاجر ونازح بليبيا

أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أندريه ماهيستش، تقديم مساعدات لـ 3800 مهاجر ونازح في ليبيا

وقال ماهيستش، خلال مؤتمر صحفي في قصر الأمم في جنيف إن المفوضية قدمت مساعدات طارئة للاجئين والسكان الليبيين من النازحين داخلياً خلال الأسبوعين الماضيين تكفي لـ 1,600 لاجئ حضري، وأكثر من 700 لاجئ من المتواجدين في مراكز الاحتجاز، وقرابة 1,500 ليبي من النازحين داخلياً في مواقع مختلفة في ليبيا، ووفرت ما قيمته شهر واحد من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة.

وأشار ماهيستش إلى أن اللاجئين أخبروا موظفي المفوضية أنهم بحاجة ماسة للمساعدة وكان الكثير من هؤلاء يعيلون أنفسهم من خلال العمل بأجر يومي، والذي توقف بسبب حظر التجوال والقيود الأخرى المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا.

وأضاف ماهيستش يشير استطلاع للرأي أجراه مركز الهجرة المختلطة إلى أن نحو 75% من اللاجئين والمهاجرين قد خسروا أعمالهم خلال شهري مارس وأبريل قبل رمضان، قال البعض بأنهم لا يستطيعون إلا تناول وجبة واحدة في اليوم وكان آخرون يتلقون في السابق مساعدة إضافية من الأقارب من خلال التحويلات المالية الدولية لكنهم يعانون الآن نظراً لأن عمليات التحويل قد توقفت في الأسابيع الأخيرة. ويواجه البعض تهديدات بالإخلاء من أصحاب العقارات بعدما تأخروا في تسديد مستحقات الإيجار.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في معظم المدن في ليبيا بعد وقت قصير من تنفيذ التدابير المتعلقة بفيروس كورونا. على سبيل المثال، ارتفع متوسط سعر الطماطم بأكثر من 200% في بعض الأماكن، في حين أن سعر الفلفل ارتفع بنسبة 40% تقريباً.