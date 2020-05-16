«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طرابلس تستمر حتى الأحد

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على ساحل طرابلس تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من الخامسة مساء اليوم السبت إلى الثانية عشر ظهر غدا الأحد.

وتوقع المركز أن تشهد مناطق غرب ليبيا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم نتيجة منخفض جوي صحراوي. ومتوق أن تتراوح في أغلب مناطق الشمال الغربي بين 37 و46 درجة، وعلى مناطق الجنوب والوسط بين 38 و43 درجة، وبين 28 و35 درجة على مناطق الشمال الشرقي والخليج.

كما توقع المركز أن تتحسن في حالة الطقس بداية من مساء غد الأحد على بعض مناطق الساحل الغربي من راس اجدير حتى طرابلس، على أن يشمل الأنخفاض باقي المناطق يومي الأثنين والثلاثاء حيث تسجل درجات الحرارة الى ما دون 26 درجة، بينما تسجل ارتفاعا على اغلب مناطق الشمال الشرقي لتتراوح بين 37 و41 درجة.

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