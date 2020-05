خاص ليبيا 24..التكبالي : أردوغان لن يردعه أحد و إيطاليا لا يهمها سوا مصالحها في ليبيا

قال عضو مجلس النواب على التكبالي، السبت، إن الاجتماعات التي تعقدها إيطاليا بشأن ليبيا الهدف منها تحقيق مصالحها الاقتصادية في ليبيا، موضحا أن ما يهمها هو استمرار تدفق النفط من مليته، وأن تكون تجارتهم السرية والعلنية في احسن احوالها.

وأضاف التكبالي في تصريح خاص لليبيا 24، أن إيطاليا دفعت رشاوى لعصابات تهريب البشر،مشيرا إلى أنهم نافقوا كثيرا في القضية الليبية ولكنهم كشفوا عقب تصريح وزير الخارجية الإيطالي والذي أيد فيه التدخل التركي في البلاد.

وتابع التكبالي أن الليبين أصبحوا لا يثقون في أي بيانات من أي جهه دولية فيما يخص اصلاح الوضع في ليبيا، قائلا إن المواطن الليبي يعاني والدولة تدمر وتفتت و المجتمع الدولي والعربي يمطر البيانات ويعقد اجتماعات لا تسمن ولا تغني من جوع.

ولفت التكبالي إلى أن أردوغان تحدي أوروبا والأمم المتحدة ولن يردعه أحد، منوها إلى أنهم سمحوا لحكومة هزيلة تسببت في فقر الشعب وشردته بأن تستمر في فسادها وسوء إدارتها ثم يتشدقون بالتصريحات والبيانات.

و أكد التكبالي أن الشعب الليبي يحب أن يعي أن ليبيا لن تحرر إلا على أيدي أبناءها، وان زمن تصديق المصلحين قد ولى.

