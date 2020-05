بعد كشفهم لمقتل ضابط مخابرات في ليبيا .. لجنة حقوقية تطالب السلطات التركية بالإفراج عن 7 صحافيين معتقلين

طالبت

لجنة حماية الصحافيين التركية ، السبت، السلطات في بلادها بالإفراج الفوري عن الصحافيين

المعتقلين، بسبب تقارير حول مقتل ضابط مخابرات تركي في ليبيا .

وأوضحت

اللجنة، في بيان لها ، أن الصحافيين قاموا بعملهم في كشف ما تقوم به حكومة الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان في ليبيا، مشددة على ضرورة إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليهم.

وكانت

محكمة في إسطنبول، قد أيدت لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة بحق 7 صحافيين

والتي تتضمن اتهامهم بانتهاك قوانين المخابرات بتغطيتهم لمقتل أحد عناصر المخابرات

التركية، وحددت موعد بدء محاكمتهم في 24 يونيو المقبل.

وفي حال إدانتهم بإفشاء معلومات سرية حول أمن الدولة

أو عمليات المخابرات، قد يواجهون السجن من 8 إلى 17 سنة، حسبما أكد الادعاء العام في

لائحة الاتهام أن الصحافيين تآمروا بطريقة منهجية ومنسقة للكشف بشكل غير قانوني عن

معلومات حول نشاط المخابرات التركية في ليبيا.

