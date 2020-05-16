لجنة الدفاع النيابية: نستنكر الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة الفوضى في ليبيا

ليبيا – استنكر طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا، الصمت الدولي تجاه التدخل التركي في الشؤون الليبية.

الميهوب ثمّن في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية دور الدول الاقليمية إزاء التدخل التركي في الشؤون الليبية والدعم اللامحدود للمرتزقة في طرابلس وكذلك الدول الصديقة التي لبت الدعوة للحد من التدخل التركي في الداخل الليبي”.

وتابع: “نستنكر الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار من خلال دعم جماعة الإخوان والقاعدة وذلك من خلال السيطرة على المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي”.

كما طالب الميهوب بعدم السماح بأن تكون تونس بوابة عبور نحو ليبيا لنقل الأسلحة أو التدخلات الخارجية.