كشوفات طبية على الوافدين لوادي عتبة

أجرى مكتب الخدمات الصحية وادي عتبة بالتعاون مع الهلال الأحمر فحوصات طبية لأفراد من الجالية الأفريقية الذين دخلوا المنطقة خلال الأيام الماضية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وبالرغم من النواقص التي يعاني منها القطاع الصحي في المنطقة إلا أن إجراءات التحاليل الطبية أجريت على أشخاص للكشف على خلوهم من جميع الأمراض المعدية حسب إمكانية المختبرات الطبية.

وجاء هذه المبادرة عقب حملة أقامها الهلال الأحمر لتوعية الوافدين بخصوص فيروس كورونا بكيفية التعامل مع الوافدين الجدد واتباع تدابير الوقاية منه.

ورغم إعلان حكومتي الوفاق والحكومة الليبية أخذ كافة التدابير الوقائية وتوفير المستلزمات ودعم المستشفيات بشكل عاجل، إلا أن بلدية وادي عتبة مازالت تواجه نقصاً في المعدات الأساسية والأولية في مراكزها الصحية.

وتستمر مناشدات المراكز الصحية المحلية للحكومات بتوفير المستلزمات الطبية المستعجلة والاهتمام بشكل جدي بحياة المواطنين في ظل تهديد وباء كورونا الذي لم يبطئ سرعته وأفشل أنظمة صحية من الدرجة الأولى.

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