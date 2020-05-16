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كشوفات طبية على الوافدين لوادي عتبة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى مكتب الخدمات الصحية وادي عتبة بالتعاون مع الهلال الأحمر فحوصات طبية لأفراد من الجالية الأفريقية الذين دخلوا المنطقة خلال الأيام الماضية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وبالرغم من النواقص التي يعاني منها القطاع الصحي في المنطقة إلا أن إجراءات التحاليل الطبية أجريت على أشخاص للكشف على خلوهم من جميع الأمراض المعدية حسب إمكانية المختبرات الطبية.

وجاء هذه المبادرة عقب حملة أقامها الهلال الأحمر لتوعية الوافدين بخصوص فيروس كورونا بكيفية التعامل مع الوافدين الجدد واتباع تدابير الوقاية منه.

ورغم إعلان حكومتي الوفاق والحكومة الليبية أخذ كافة التدابير الوقائية وتوفير المستلزمات ودعم المستشفيات بشكل عاجل، إلا أن بلدية وادي عتبة مازالت تواجه نقصاً في المعدات الأساسية والأولية في مراكزها الصحية.

وتستمر مناشدات المراكز الصحية المحلية للحكومات بتوفير المستلزمات الطبية المستعجلة والاهتمام بشكل جدي بحياة المواطنين في ظل تهديد وباء كورونا الذي لم يبطئ سرعته وأفشل أنظمة صحية من الدرجة الأولى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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