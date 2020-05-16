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“الحبيب الأمين”: لا خيار لنا إلا بإطلاق النار وغمس أصابعنا بصندوق ذخيرتنا للتصويت للحرية

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الحبيب الأمين، وزير الثقافة بحكومة علي زيدان السابقة، والمؤيد للغزو التركي لليبيا، والمعروف بولائه لمليشيات مصراتة ومعاداته للجيش الليبي، إنه ليس من المؤسف وجود خصوم لـ”فبراير الحرية” وغايتها بإقامة الدولة المدنية، بينما هناك من يتغنى بها وهو “مجرد سبتمبري مغلف بعلم الاستقلال”، بحسب زعمه.

وأضاف “الأمين” في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع “تويتر” بقوله: “ليس مؤسفا وجود خصوم لفبراير الحرية وغايتها بإقامة الدولة المدنية … لكن المؤسف بل المقرف أن تجد من يهتف بها ويتزين بها ويتبضع بها ويزعم أنه منها وتراه مجرد سبتمبري مغلف بعلم الاستقلال يفتش عن زعيم ونظام لاستعادة مواهبها في الهتاف واللقاقة …فبراير أعمق من سطحي يطفو نحو منصة”.

وادعى في تغريدة أخرى أنه حين تأتي الانتخابات سيكون من حق كل مواطن أمام صناديق الاقتراع ممارسة الديمقراطية واللقاقة أيضا، زاعما أننا اليوم أمام صناديق الذخيرة للتصويت للحرية لفتح صناديق الاقتراع، قائلا “حين يأتي يوم الانتخاب وعند صندوق الاقتراع سيكون لك الحق في ممارسة الديمقراطية واللقاقة ايضا! .. اليوم نحن أمام صندوق ذخيرة الفاشية ولا خيار لنا الا بإطلاق النار وغمس أصابعنا بصندوق ذخيرتنا للتصويت للحرية وفتح الطريق لصناديق الانتخاب .. فأجل اللقاقة إلى يومها ودع الأحرار يصوتون بفوهاتهم”. بحسب كلامه.

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الحبيب الأمين الغزو التركي صناديق الذخيرة مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • خيرك ي حبيب ي وزيرنا ايامات زمان ايام خشمك خنانه وعليها دبان ايامات كيف جاي امريش ضاربك البرغوت ياحسره وخلاص ايامات اتعفن فيها متصحاش بكل ايامات اتحفر ف الاثار زي الجرو توه انت تتحشم علي وجهك توه ي متقربع شن دخل السبتمبريين ف النص يافاسد ياامعه امعه ابجديات انت ايقولو الفقر مش عيب ف اهله وحتولي اجرب زي قبل راه دير بالك خلي علي شن اتولي احسن

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    هههه..سنكوح كان يشحذ في الدخان في ساحة المحكمة 2011..(بالله معندكش سبسي) ..لقاء روحه سفير في مالطا دخان مارلبورو ووسكي..طبعا بيدافع على اللي شروه…تو داير روحه سياسي .هههههههههههههه..هههههههههه..هذا هو الامين…قصدي الخاين

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  • جرو مصراتي في طريقه لان يكون كلب مصراته وما ادارك ما مصراته معقل الخونه من يومها والمصاريت لاعقي أحذيه المستعمر الايطالي قديما والتركي حديثا هانت تدعي انك ثوري فبرايري وناسي أن الصهيوني ديفيد ليفي هو المخطط لها فهي حركه وجدت لتخدم اهداف الصهيونيه وهذا لا يعني ان معمر كان ملاك فذاك موضوع آخر لكنه عندما اراد اخراج افريقيا عن طوع فرنسا بتكتل أفريقي وله عمله افريقي اسماها دينار الذهب وكان متوقع لها ممكن تضرب اليورو والدولار الغرب الاستعماري لعب لعبته واصر علي الإطاحه بمعمر فقام ليفي وأستغل المغفلين من امثالك وحركهم كتحريك القطيع بأتجاه المرعي ضد القذافي وثم خرج علينا الغرب والفرنسيين علي وجه الخصوص باكذوبه أسمها حماية المدنيين فقد أستعملوا امثالك من الليبيين كقفازات كي لا يطال ايديهم أي تلوث بدم القذافي فالذي قام به الذئب الفرنسي والغربي ضد القذافي لم يكرهها الكلب الليبي ممن يسمون أنفسهم بثوار فبراير والاحري والاجدر ان نسميهم بأثاول فبراير وانت وزير ثقافه سابق وتعرف معني أثاول

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