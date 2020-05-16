شركة الكهرباء تنفي تسبب مجموعة مسلحة بمدينة الخمس في حدوث إظلام تام

ليبيا – قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي إن الإظلام التام الذي حدث في المنطقة الغربية و الجنوبية حدث نتيجة لحدوث خلل فني في محطة 22 للتوليد مما أدى لخروج وحدات التوليد في المنطقة الغربية تباعاً نتج عنه فصل لأغلب المناطق.

ساسي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الوحدات التي بقيت دون تغذية من الكهرباء هي مصراته واوباري، مشيراً إلى أنه تم بسرعة إرجاع الشبكة للمناطق.

وأضاف :” لا صحة لوجود مسلحين خارج المحطة الخبر كان من الليلة الماضية من طرح الاحمال لمدينة الخمس وتم التعدي على احد المسؤولين والمحطات لكنه ليس له علاقة بما حدث، العطل يعطي على إنفجار في احد معدات الشبكة نتوقع انه بفعل فاعل”.

كما استطرد حديثه:”الكهرباء بدأت ترجع بعد حصول الإظلام مباشرة لكن يختلف من منطقة لأخرى المحطات التي بقيت فيها الوحدات شغالة تمكنا من إرجاع الكهرباء لها بسرعه، بعض المحطات التي تحتاج لعمليات معقدة للتسنيد أخذت وقت”.

وأوضح أن الشبكة العامة للكهرباء تشهد يومياً أضرار بها على مختلف المستويات في ظل حدوث الإشتباكات، مبيناً أن طرح الاحمال يختلف من منطقة لأخرى نتيجة عدم تقيد بعض المناطق بالجداول المعدة للإدارة العامة المعدة لطرح الاحمال وهو أمر خارج عن إرادة الشركة.

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