أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، السبت، أن بلديات عين زارة وأبو سليم وسوق الجمعة ستكون المرحلة الأولى للمسح من فيروس كورونا.

