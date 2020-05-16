صالح يبحث مع وزير خارجية مالطا التدخل التركي في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجمعة مع وزير خارجية مالطا ” ايفارست بارتولو” وسفيرها لدى ليبيا “تشارلز صليبا” تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الجانبين بحثا عبر الهاتف التدخل التركي في ليبيا وتدخلاتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعمها للمليشيات المسلحة وتزويدها بالسلاح وجلب المرتزقة.

وعبر الجانبان عن رفضهما للاتفاقية التي ابرمها النظام التركي مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بشأن التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود، ورفضهم للتدخلات التركية في المنطقة وخاصة ليبيا وجلبهم للمرتزقة ودعمهم المليشيات المسلحة بالسلاح وخرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين والمواثيق الدولية ومخرجات مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا.