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نواب لجنة الخارجية يأسفون للصمت التونسي حول الشحنة التركية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علقت لجنة الخارجية بمجلس النواب على سماح السلطات التونسية بهبوط طائرة شحن تركية في مطار جربة يوم السابع من مايو الجاري .

وعبرت لجنة الخارجية عن أسفها لعدم رد وزارة الخارجية التونسية على طلب التوضيح الذي بعثته بخصوص الحادثة وهو ما اضطرها إلى إصدار بيان بالخصوص .

وذكرت لجنة الخارجية أن هنالك شكوكاً ما تزال حاضرةً خصوصاً بعد تجاهل الرد من قبل الطرف التونسي، وأنه ليس خافياً سياسات الحكومة التركية الحالية وتدخلها الذي وصفته بالسافر في الشأن الداخلي الليبي .

وجاء في البيان أيضاً أنه و بفرض أن الشحنة هي فعلا عبارة عن مساعدات إنسانية فكان من المفترض أن تصل الشحنة مباشرة إلى المطارات الليبية وأن يتم تسليمها حسب الإجراءات القانونية المتعارف عليها .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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