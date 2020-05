أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، السبت، أن المركز استلم عدد من الأجهزة المستخدمة في إجراء اختبارات فيروس كورونا ستساعد في إجراء المسح الطبي بالبلديات.

