“النهر الصناعي”: إعادة الكهرباء لحقول الآبار وبدء محاولة عودة المياه للمنطقة الغربية

أعلن جهاز النهر الصناعي الحساونة سهل الجفارة، عن عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار وإعادة كروت التشغيل لمحطة النهر رقم واحد ليتسنى للعاملين بها تشغيلها.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” أنه يجري العمل على استكمال البيانات الفنية من قبل فرق المراقبة والتحكم لتحديد الزمن المتوقع لوصول مياه النهر إلى المنطقة الغربية.

كان جهاز النهر الصناعي قد أكد استمرار انقطاع المياه امس الجمعة عن مدينة طرابلس إلى حين إعادة التيار الكهربائي.

وأوضح الجهاز في إيجاز له على صفحته بـ”فيسبوك” أن السبب في ذلك يعود لاستمرار انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي منذ الخميس الماضي، بسبب الإظلام التام على المنطقة الغربية والجنوبية، والذي نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقل.

وأشار الجهاز إلى استمرار إشكالية انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ السبت الماضي بسبب اعتداء مجموعة خارجة عن القانون وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بمحطة الكهرباء (النهر 1) على فصل الكهرباء عن الحقلين، لافتا إلى أن الجهود التي بذلت من بعض الحكماء والأعيان بالمنطقة لم تنجح.