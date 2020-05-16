العليا لمكافحة كورونا تشدد على عدم التهاون في تطبيق قرار الحظر

أخبار ليبيا24

شدد رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا – رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري على عدم التهاون في تطبيق قرار الحظر.

وأكد الناظوري على أن ساعات الحظر من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحًا، كما يمنع منعًا باتًا التنقل بين المدن وخاصة القادمين من المنطقة الغربية.

وشدد رئيس اللجنة أيضًا على إغلاق جميع المحال التجارية أثناء ساعات الحظر المحددة، ومنع التجمعات أثناء التجوال داخل الأسواق الشعبية والمحال والحدائق العامة.

ولفتت اللجنة إلى أن الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي تطرق إلى دخول بعض المواطنين العالقين في تركيا الموبؤة والقادمين عبر مطار مصراتة ووصولهم إلى المنطقة الشرقية دون إجراء الفحوصات اللازمة وإخضاعهم للحجر الصحي.

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