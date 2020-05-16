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“النجار”: سنبدأ المسح الطبي عن كورونا في سوق الجمعة و”أبوسليم” وعين زارة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم السبت، أنه تم عقد اجتماع مع عمداء بلديات سوق الجمعة وأبو سليم وعين زارة، لبحث آلية فحص المواطنين من فيروس كورونا وتذليل العقبات أمام فرق الرصد والتقصي بها.

جاء ذلك خلال بيان صحفي مشترك للإعلان عن بدء عمليات المسح الشامل للكشف عن فيروس كورونا غدا الأحد.

وأوضح “النجار” أن المركز استلم عدد من الأجهزة المستخدمة في إجراء اختبارات فيروس كورونا ستساعد في إجراء المسح الطبي بالبلديات، مشيرا إلى أن بلديات عين زارة وأبو سليم وسوق الجمعة ستكون المرحلة الأولى للمسح من فيروس كورونا، موضحا أن المركز سيبدأ في إجراء مسح شامل لفيروس كورونا في ليبيا لمعرفة نسبة انتشار الفيروس في البلاد.

ولفت “النجار” إلى أن المركز سيعتمد نتائج المسح الشامل كدليل علمي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها الأيام المقبله.

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ابوسليم المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة عين زارة فحص فرق الرصد كورونا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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