بوالخطابية يطالب بحماية أمنية لمركز طبرق الطبي

طالب عميد بلدية طبرق فرج أبو الخطابية، مدير الأمن والدعم المركزي، بضرورة حماية المركز الطبي في البلدية والأطقم الطبية، بعد عزوفها عن العمل، خاصة العنصر النسائي لعدم وجود أمن.

وأوضحت البلدية أن مطالبة أبوالخطابية، تأتي بعد مناشدة مدير المركز الطبي طبرق، بحماية أطقمه ولتسهيل أداء مهامهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

يشار إلى أن مركز طبرق الطبي كان قد افتتح منتصف مارس الماضي قسما للعناية الطبية والباطنية بعد فصله عن قسم العناية الفائقة وتزويده بأحدث الأجهزة التشغيلية، بسعة سريرية بلغت 14 سريراً مخصصة للرجال وللنساء، ويحتوي على صيدلية سريرية وغرفة عناية رجال وغرفة عناية نساء وغرفة للأطباء ومرافق أخرى.

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