قرب جاهزية مركز العزل الصحي في غات‎

يشرف مستشفى غات على تجهيز مركز للعزل الصحي حيث يقول مسؤولوه إنه جاهز حتى الآن بنسبة 80% بسعة 12 سرير عناية بفضل جهود العاملين في المستشفى.

وتم التجهيز بأغلب المعدات من مخزون المستشفى إلى جانب جهاز تنفس و4 أجهزة شفط و4 أسرّةٍ طبية، وبعض المستلزمات الوقائية تم تقديمها من الطب العسكري طرابلس عن طريق البلدية، لكن المسؤولين يطالبون بمزيد من الدعم.

ووفرت جميع التجهيزات بجهود الفرق الفنية والطبية بالمستشفى الذين شكلوا فريقا طبيا للعمل بالعزل الصحي وفق الاشتراطات الطبية وذلك في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

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