مكافحة كورونا ببنغازي تقدم برامج توعية للمواطنين بالحجر الصحي في منتجع الواحة

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة فيروس كورونا ببنغازي، السبت، أن فريق التوعية والتثقيف الصحي المكلف من الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، قام بتنفيذ برنامج توعوي استهدف العاملين والمواطنين الخاضعين للحجر الصحي بمنتجع الواحة.

وأوضح المكتب الإعلامي للغرفة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك البرنامج تضمن محاضرات قصيرة وتطبيقات عملية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الطرق الصحيحة في استخدام أدوات الوقاية الشخصية ،كما تم وضع الملصقات التوعية في كل أنحاء المنتجع.

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